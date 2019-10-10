Онищенко поддержал идею штрафовать родителей курящих детей

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Привлечение к административной ответственности родителей, чьи несовершеннолетние дети курят сигареты, – оправданная, хотя и нереализуемая на практике мера. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко, выступая в эфире радио Sputnik.

«Я был бы очень рад, если бы такое решение приняли. Тем более если речь идет о курении или об алкоголе. Это правильное решение. Но оно, к сожалению, не будет реализовано. Потому что сейчас поднимутся благородные завывания защитников прав человека… Зачастую этим занимаются люди, у которых детей нет», – сказал Онищенко.

По его словам, ответственность за здоровье и поведение детей лежит именно на их родителях, которые личным примером формируют мировоззрение ребенка. «От поведения самих родителей в семье во многом зависит характер, поведение ребенка. Это у нас заложено в генах: пример родителей должен быть жизненным ориентиром для детей. А мы этот фактор недооцениваем», – пояснил Онищенко.

Ранее Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Роспотребнадзору инициировать поправки в КоАП РФ, чтобы установить ответственность родителей или иных законных представителей за употребление табака несовершеннолетними. Документ подписан главой МВД России Владимиром Колокольцевым, который возглавляет комиссию.

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