(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Дмитрий Проскура назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности. На этой позиции он будет отвечать за реализацию приоритетных проектов в области разработки и внедрения цифровых технологий для компаний ключевых отраслей российской экономики.

Дмитрий Проскура родился 7 марта 1970 года в Кирове. В 1991 году окончил Кировский политехнический институт, в 1999-м – Московский технический университет связи и информатики, а также Московскую международную школу бизнеса «Мирбис» (президентская программа подготовки кадров). Имеет ученые степени кандидата технических наук и доктора экономических наук, диплом Executive МВА.

В отрасли связи работает с 1992 года. Прошел путь от инженера-программиста до директора филиала. В апреле 2006 года назначен заместителем генерального директора акционерного общества – директором Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком». В 2007–2011 годах занимал должность заместителя генерального директора акционерного общества – директора Нижегородского филиала ОАО «ВолгаТелеком», далее приступил к обязанностям директора Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком». В апреле 2011 года назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком».

В 2019 году стал одним из победителей конкурса «Лидеры России».

В октябре 2019 года Дмитрий Проскура назначен на должность вице-президента ПАО «Ростелеком» по цифровизации промышленности.

«Цифровизация промышленности связана c синергией новых технологий и инфраструктурой “Ростелекома“, которые получили широкое развитие в последние годы: аналитика больших данных и машинное обучение, искусственный интеллект и интернет вещей, облачные вычисления и “умное” производство. Новая должность дает Дмитрию Проскуре возможность максимально эффективно реализовать опыт управления и постоянное стремление к инновациям для решения амбициозной задачи комплексного внедрения информационных технологий», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в Интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуются свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ – 10,2 млн, из которых свыше 5,4 млн подключены к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» также является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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