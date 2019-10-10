Школьников Татарстана приглашают принять участие в онлайн-чемпионате

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Школьники и студенты моложе 18 лет из Татарстана могут поучаствовать в VIII всероссийском онлайн-чемпионате по игре «Изучи Интернет – управляй им». Регистрация продлится до 6 ноября, сообщают организаторы мероприятия.

Состязания пройдут в индивидуальном и командном зачетах. Чемпионат является частью одноименного социально-просветительского проекта, главная цель которого – повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета.

Проведут мероприятие Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Главные партнеры – «Лаборатория Касперского» и компания REG.RU.

Соревнования начнутся 7 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из шести наборов интерактивных заданий. На этот раз они будут посвящены доменам и доменной индустрии, в одном из наборов игр пойдет речь о 25-летии домена .ru. Подготовиться к турниру можно будет на его официальных страницах в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Желающие побить рекорд или улучшить счет могут выполнить дополнительные задания: подготовить инфографику о Рунете или опубликовать новости о чемпионате в соцсетях, школьных или городских СМИ.

Итоги турнира подведут 5 декабря. Лидеры индивидуального и командного зачета будут награждены дипломами и ценными призами. Поощрительные призы от «Лаборатории Касперского» и компании REG.RU достанутся остальным игрокам, занявшим места в первой десятке. При этом каждый участник получит именной онлайн-сертификат.

Подробная информация о предстоящем чемпионате (правила, сроки, бонусы) доступна по ссылке – http://интернет-чемпионат.рф/.

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