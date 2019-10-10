Охранник из Новосибирска попался ФСБ после попытки взломать сайт Правительства Татарстана

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Охранник ЧОПа из Новосибирского государственного аграрного университета осужден за использование хакерского софта в корыстных целях, сообщает «Новосибирск онлайн».

По данным агентства, 31-летний мужчина, находясь на рабочем месте, использовал компьютерные программы, при помощи которых крал пароли от игровых аккаунтов с ресурсов Steam, Rockstar Games, EA и других. После чего он менял данные и перепродавал учетные записи пользователей на электронной бирже FunPlay.

«Сколько именно аккаунтов взломал охранник, пока неизвестно. От своей деятельности он успел выручить порядка 1740 рублей, которые он впоследствии перевел на банковский счет. Сам новосибирец признался, что пытался таким образом заработать на новую игру», — рассказывает «Новосибирск онлайн».

По некоторым данным, новосибирец попал под прицел ФСБ, когда одна из его программ для взлома попыталась получить доступ к сайту Правительства Татарстана.

За использование софта для хищения аккаунтов мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

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