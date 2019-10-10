Венедиктов: Татарстан с умом распорядился федеральными деньгами, выделенными на Универсиаду

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстан правильно распорядился федеральными средствами, выделенными на Универсиаду 2013 года в Казани. Такое мнение высказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Когда-то была Универсиада. До сих пор эти федеральные деньги у вас работают. Вопрос не в том, что они федеральные, а в том, что они вложены в инфраструктуру, которая до сих пор работает, создает добавочную стоимость и славу. Значит они были правильно применены», – сказал Венедиктов.

Таким образов он прокомментировал скандальное заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что «Казань завалили деньгами».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», власти Татарстана отреагировали на слова Жириновского. Выступление лидера ЛДПР официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова охарактеризовала как антиконституционное высказывание.

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