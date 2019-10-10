Новоселам соципотечного дома в Нижнекамске выдали ключи от квартир

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Сегодня в 49-м микрорайоне Нижнекамска заселили 160-квартирный жилой дом № 41 по улице Фикрята Табеева. Жильцами новостройки стали участники программы социальной ипотеки – работники бюджетных организаций и предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.



Дом состоит из десяти жилых этажей, четырех подъездов, общая площадь квартир составляет 8 тыс. квадратных метров. Все квартиры полностью оборудованы для проживания, в них установлены сантехника, газовые плиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики учета воды, газа, электроэнергии, регуляторы тепла.





В текущем году обладателями новых ключей стали жильцы трех многоэтажек на 400 квартир. В настоящее время в 49-м микрорайоне Нижнекамска подходит к концу строительство соципотечного дома № 49-16 на 120 квартир.



Всего в 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.