Маврина: Главная цель бюджета – обеспечить благосостояние жителей республики

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В 2020 году работа над проектами по повышению благосостояния татарстанцев продолжится, поскольку в бюджете республики первоочередные и социально значимые статьи составят более 70% от общего объема расходов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

«В будущем году мы будем продолжать те программы, которые направлены на жителей, потому что в целом цель бюджета – обеспечить благосостояние жителей республики», – подчеркнула она.

Но, говоря о важности программ и проектов в социальной сфере, нельзя забывать, что бюджетные ресурсы ограничены, отметила Маврина. «Больше всего меня волнуют социальные направления. Мне как жителю, гражданину и депутату хотелось бы, чтобы суммы были больше, но как человек, занимающий государственную должность, я понимаю, что это пока невозможно», – констатировала она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в бюджете РТ на 2020 год предусмотрели почти 400 млн рублей на обеспечение жильем сирот и многодетных семей. В целом бюджет Татарстана на следующий год предполагает дефицит в 3,1 млрд рублей.

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