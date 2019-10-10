Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства первого в Казани экстрим-парка

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Кремлевскую набережную, ознакомившись с ходом благоустройства прогулочной зоны от НКЦ «Казань» до моста Миллениум. В числе прочего руководитель республики посетил площадку будущего молодежного парка для экстремальных видов спорта, который будет открыт рядом с Миллениумом, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Рустаму Минниханову рассказали о ходе строительных работ, а также представили проект озеленения прогулочной зоны», – отметили в пресс-службе.

На территории парка планируется оборудовать площадки для занятий воркаутом и паркуром, скейт-парк и памп-трек. Здесь также планируется открыть летний кинотеатр и зону фуд-корта с точками общественного питания.

В ходе осмотра набережной Рустам Минниханов пообщался с рыбаками, которые попросили организовать специальную площадку для ловли рыбы. Президент Татарстана поддержал эту инициативу и поручил рассмотреть возможность организации участка для рыбалки.

Как ранее сообщил ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, экстрим-парк под мостом Миллениум планируется открыть ко Дню молодежи в 2020 году.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.