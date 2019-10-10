В бюджет Татарстана за девять месяцев поступило более 30 млн рублей доходов от налога на самозанятых

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В бюджет Татарстана за девять месяцев поступили доходы от налога на самозанятых в сумме 31 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в Госсовете республики сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

«По итогам девяти месяцев фактическое поступление составило 31 млн рублей. На сегодня в республике в качестве самозанятых зарегистрированы 33 тыс. человек», – рассказал глава Минфина РТ.

Он отметил, что в проекте республиканского бюджета на следующий год поступление налогов от самозанятых заложено в сумме 60 млн рублей.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин напомнил, что, согласно плану Минэкономразвития РФ, в республике в текущем году в качестве самозанятых должны быть зарегистрированы 60 тыс. граждан. «Можно войти в этот режим без больших финансовых вливаний и получить льготы и гранты, которые для него планируются. В Совете Федерации предложили ввести этот режим по всей России, потому что он показывает хорошие результаты», – подчеркнул он.

«Для физических лиц – это ступень для развития в бизнесе. У них есть возможность двигаться в малый и средний бизнес, потому что в каждом районе есть производственные площадки со всей необходимой инфраструктурой – только заходи», – добавил депутат в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Татарстан наряду с Москвой, Московской и Калужской областями с 1 января вошел в число пилотных регионов, где действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на новый налоговый режим, платят налог по льготной ставке 4% или 6% при оказании услуг физлицам и юрлицам соответственно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что доходы от налога на самозанятых в Татарстане не будут перечислять в местные бюджеты до 1 января 2023 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.