Назначен новый прокурор Кайбицкого района Татарстана

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Кайбицкого района назначен советник юстиции Алмаз Сулейманов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил коллективу прокуратуры и активу Кайбицкого района вновь назначенного руководителя», — рассказал Галиев.

Алмаз Сулейманов родился в августе 1981 года в деревне Новое Балтаево Апастовского района республики. В 2003 он окончил КГУ по специальности юриспруденция и в этом же году начал службу в органах прокуратуры помощником Буинского городского прокурора.

С 2007 по 2018 год он работал заместителем Буинского прокурора РТ, а с 2018 года – зампрокурора Тетюшского района.

Алмаз Сулейманов награжден Благодарностью Президента РТ в 2018 году. Женат и воспитывает троих детей.

Напомним, ранее занимавший эту должность Руслан Загрутдинов назначен на должность зампрокурора Актанышского района Татарстана.

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