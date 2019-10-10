(Набережные Челны,10 октября, «Татар-информ»). На дочернем предприятии КАМАЗа создали многооборотную тару для двигателей, сообщает пресс-служба автогиганта

На дочернем предприятии ПАО «КАМАЗ», Тутаевском моторном заводе, расположенном в Ярославской области, создали первые образцы многооборотной тары для двигателей.

Сегодня завод поставляет двигатели на деревянных поддонах. После доставки продукции они подлежит утилизации.

«Учитывая, что наш основной потребитель, АО „Петербургский тракторный завод“, приобретает по 200 моторов в месяц, объём использованных пиломатериалов составляет 576 кубометров в год. Получается очень затратно», — пояснила начальник конструкторского бюро ПАО «ТМЗ» Наталья Коляскина.

Новые металлические конструкции надежны в работе, легко штабелируются, занимают мало места и будут возвращаться на завод транспортом потребителя. На опытных образцах новой тары заказчику уже отправлены первые два двигателя. После того, как будут получены отзывы, на предприятии планируют перейти к серийному производству тары.

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