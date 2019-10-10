В Нижнекамске по нацпрограмме отремонтируют «пьяную дорогу»

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году будет решен вопрос с двумя самыми проблемными на данный момент участками, передает «НТР 24».

Первый объект – это известная абсолютно каждому водителю в городе «пьяная дорога». Участок проспекта Шинников от улицы Баки Урманче до улицы Менделеева уже в будущем году перестанет быть проблемой для автовладельцев.

Архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов рассказал, что такого понятия, как «пьяная дорога», у горожан больше не будет. «Мы запланировали полностью отремонтировать этот участок дороги протяженностью два километра», – отметил он.

Нижнекамску выделят 356 млн рублей. На эти средства дорожники проложат по три полосы движения в обе стороны, разворотные петли, установят современное освещение, оборудуют пешеходные переходы, тротуары с велодорожками и четыре остановочных павильона.

Еще один дорожный объект, вызывающий многочисленные вопросы со стороны автовладельцев, – это пересечение проспекта Мира и улицы Корабельная. Уже в следующем году здесь будет сформирован Т-образный перекресток.

«Дорога по Корабельной по направлению к культурно-развлекательному комплексу "Ильинка" опустится, сейчас же она выглядит как дамба», – рассказал о планах Сиразетдинов.

Здесь оборудуют трехполосную дорогу со светофорами, пешеходными и велосипедными дорожками. Эти изменения разгрузят дорожную развязку на улице Студенческая, считают специалисты.

Кроме того, ремонт в 2020 году коснется еще одного аварийного участка – пересечения проспектов Вахитова и Шинников. Исполком города и местное управление ГИБДД решили сформировать здесь перекресток с ограничением левого поворота. Тут построят разворотные петли.

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Нижнекамску должны выделить 480 млн рублей.

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