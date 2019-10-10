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Татар-информ

10 октября 2019, 13:25

Происшествия

В Казани поймали подростков, которые кидали клюшками щебень в поезда и разбили стекло

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Происшествия

В Казани поймали подростков, которые кидали клюшками щебень в поезда и разбили стекло

С родителями подростков и с ребятами провели профилактические беседы и выписали протокол за административное правонарушение.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Казани поймали подростков, которые кидали клюшками щебень в поезда и разбили стекло в электричке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

«В дежурную часть Казанского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от диспетчера транспортной организации о том, что на перегоне Паратск – Краснозаринск разбили стекло электропоезда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены двое учащихся 12 и 13 лет, совершивших данное правонарушение», – уточнили в пресс-службе управления.

Как удалось установить, подростки играли на ж/д путях и с помощью клюшки кидали в проходящие мимо поезда щебень. Один из камней попал в стекло электрички.

С подростками и их родителями провели профилактические беседы. Кроме того, на родителей ребят выписали протоколы за административное правонарушение по статье «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
 

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