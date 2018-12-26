(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В бюджете РТ учтут создание инфраструктуры для коммунальных отходов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

Он отметил возросшую важность темы экологии, которая все больше волнует жителей республики. Средства на решение этих задач уже заложены в новом бюджете РТ.

«Сегодня один из самых обсуждаемых вопросов касается отходов и объектов утилизации ТКО, население озабочено, где будут размещены отходы», — сказал Хамаев.

Он добавил, что сейчас необходимо уделить дополнительное внимание проектированию объектов по утилизации мусора, а также развитию государственно-частного партнерства в этой сфере.

«Сейчас за субъектами остается подготовка инфраструктуры, куда потребуется вложение бюджетных денег», — заключил Азат Хамаев.

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