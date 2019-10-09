Роспотребнадзор начал проверку столовой казанской школы, на которую пожаловался ученик

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ начало проверку казанской школы №170, на которую пожаловался ученик в соцсетях. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства.

Мальчик выложил в сеть видео, на котором показывает грязные тарелки, муху в напитке и работников столовой, которые работают без перчаток.

«Управление Роспотребнадзора по РТ по факту публикации в соцсетях видео об антисанитарии в столовой школы №170 в Казани начало административное расследование. Специалист Управления выехал на место. О результатах проверки Управление сообщит дополнительно», – разъяснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ.

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