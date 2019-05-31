Удачина о предложении штрафовать родителей курящих детей: «Такая мера уже существует»

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Kсения Перепеченова). Действующее российское законодательство предусматривает наказание в виде штрафа для родителей, допустивших курение несовершеннолетних детей. Об этом рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

«На сегодняшний день уже существует мера ответственности родителей за табакокурение их несовершеннолетних детей. Поскольку курение несовершеннолетних ограничено федеральным законом, то в случае, если это происходит, родителей можно привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей», – объяснила Удачина.

Ранее стало известно, что в России предложили ввести норму об ответственности родителей или иных законных представителей несовершеннолетних за курение детьми табака. Сейчас таких родителей можно оштрафовать по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях.

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