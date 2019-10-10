В УФСИН РТ новый врио, но на должность постоянного главы по-прежнему ждут Эдуарда Хиалеева

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В УФСИН РТ назначен новый временно исполняющий обязанности руководителя, информация об этом появилась на сайте ведомства.

Новым руководителем стал Андрей Терентьев, который до этого занимал должность заместителя начальника Управления. В пресс-службе УФСИН по РТ кадровую перестановку подтвердили.

Как стало известно ИА «Татар-информ» из собственных источников, эта перестановка существенно ничего не меняет и произведена, так сказать, по формальным соображениям.

«Кандидатура Эдуарда Хиалеева, который в течение двух последних лет занимал эту должность с приставкой врио, по-прежнему рассматривается в Москве для утверждения в качестве руководителя уже без приставки», – объяснил источник агентства.

По закону один и тот же человек не может находиться в статусе врио на одной и той же должности больше определенного срока, именно этим и объясняется такая кадровая перестановка.

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