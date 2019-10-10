В Казани будут судить автоинструктора, который обещал за деньги решить вопрос с экзаменом в ГИБДД

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Казани будут судить автоинструктора, который обещал ученикам за деньги решить вопрос с экзаменом в ГИБДД. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год 41-летний автоинструктор получил от шести обучающихся в одной из казанских автошкол 134 тыс. рублей якобы для передачи сотрудникам ГИБДД для успешной сдачи экзаменов на водительские права», – рассказал Галиев.

На самом деле обещание мужчина выполнять не собирался, а деньги потратил на свои нужды.

Мужчине предъявлены обвинения по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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