Глобальная безопасность в полицентричном мире: посвященный Громыко форум открылся в КФУ

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Посвященный 110-летию со дня рождения знаменитого советского дипломата Андрея Громыко международный форум открылся в Казанском федеральном университете. На полях форума эксперты обсудят проблемы глобальной безопасности.

«Можно без преувеличения сказать, что Андрей Громыко вошел в мировую историю как один из самых искусных дипломатов, умевших добиваться поставленных задач практически в любых условиях. И многие его решения определяли ход мировой политики и расстановку сил на международной арене», – сказал, открывая форум, ректор КФУ Ильшат Гафуров.

На форуме состоятся дискуссии в формате трех экспертных панелей. Первая из них будет посвящена архитектуре полицентричного мира в разрезе отношений России, США, Китая, Европейского Союза и стран Латинской Америки, вторая – медиадипломатия и политическая лингвистика в современных реалиях, а третья – международному праву перед лицом межконфессиональных, политических и дипломатических вызовов.

«Для нас чрезвычайно престижно, что форум, приуроченный к 110-й годовщине со дня рождения выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел СССР, проходит в Казани. Вопросы международной безопасности, которыми успешно в течение всей своей жизни занимался Андрей Громыко, являются абсолютным приоритетом внешней политики нашей страны, особенно в последние годы», – отметила заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

По ее мнению, страны, отличающиеся менталитетом и культурой, вовсе не обречены на конфронтацию. При наличии доброй воли любые страны и народы могут не только мирно сосуществовать, но и сотрудничать между собой, добавила она.

Помимо экспертных панелей, на площадке форума будет организована международная экспертная сессия Ассоциации внешнеполитических исследований имени Андрея Громыко, приуроченная к пятилетию Евразийского экономического союза.

Основное внимание на форуме уделят важнейшему аспекту современных международных отношений – глобальной безопасности, в первую очередь проблемам в политической, военной, экономической и других сферах, представляющих стратегическое значение для обеспечения национальных интересов и безопасности Российской Федерации.

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