Активисты проекта TatarTell озвучили на татарском речь Греты Тунберг в ООН

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Назлыгуль Масалимова). На YouTube-канале «Татары Urduck TV» вдохновитель канала TatarTell Алсу Хафиз озвучила на татарском языке видео выступления Греты Тунберг в ООН.

По словам Алсу Хафиз, видео переведено и озвучено в рамках проекта TatarTell.

«Эту идею нам предложил историк Айрат Файзрахманов. В дальнейшем мы хотим переводить видео по резонансным в обществе темам. Поэтому выбрали и выступление Греты Тунберг», – рассказала о проекте активистка.

«Этим видео мы решили привлечь внимание татар к проблемам экологии», – добавила она.

Пока видео будут выходить один раз в две-три недели. «А затем – в зависимости от популярности», – пояснила Хафиз.

Грета Тунберг – шведская школьница, экологическая активистка. В 15 лет она начала протестовать возле парламента Швеции с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Ее действия нашли отклик по всему миру, после чего юную активистку пригласили выступить в ООН.

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