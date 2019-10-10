Более ста заинских старшеклассников написали «Всероссийский экономический диктант»

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Более 200 старшеклассников школ Заинска и Заинского района РТ написали сочинение в рамках акции «Всероссийский экономический диктант», передает «Заинск-информ».

106 учащихся стали участниками акции, прошедшей в городской школе № 7, а еще 110 – написали сочинение в онлайн-режиме.

Специалист Управления образования Венера Аюпова отметила, что учителя стараются заинтересовать образовательными акциями как можно больше учеников.





«Молодое поколение стремится быть экономически образованным, это отрадно. Мы поддерживаем проведение подобных акций на разные темы», – добавила она.

Диктант нацелен на повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных групп, а также оценку экономической активности и грамотности населения регионов. Акция проходила под лозунгом «Сильная экономика – процветающая Россия!». Впервые мероприятие прошло не только в России, но и в Монголии и Таджикистане.

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