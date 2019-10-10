WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

10 октября 2019, 22:36

Наука и образование

Более ста заинских старшеклассников написали «Всероссийский экономический диктант»

Рекомендуем

Наука и образование

Более ста заинских старшеклассников написали «Всероссийский экономический диктант»

Специалист Управления образования Венера Аюпова отметила, что учителя стараются заинтересовать образовательными акциями как можно больше учеников.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Более 200 старшеклассников школ Заинска и Заинского района РТ написали сочинение в рамках акции «Всероссийский экономический диктант», передает «Заинск-информ».

106 учащихся стали участниками акции, прошедшей в городской школе № 7, а еще 110 – написали сочинение в онлайн-режиме.

Специалист Управления образования Венера Аюпова отметила, что учителя стараются заинтересовать образовательными акциями как можно больше учеников.


«Молодое поколение стремится быть экономически образованным, это отрадно. Мы поддерживаем проведение подобных акций на разные темы», – добавила она.

Диктант нацелен на повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных групп, а также оценку экономической активности и грамотности населения регионов. Акция проходила под лозунгом «Сильная экономика – процветающая Россия!». Впервые мероприятие прошло не только в России, но и в Монголии и Таджикистане.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В КФУ занялись усовершенствованием изобретения лауреатов «Нобелевки» по химии

Новости дня
23:38
В Нижнекамске по нацпрограмме отремонтируют «пьяную дорогу»

Городской архитектор раскрыл некоторые подробности ремонта дорог в 2020 году.

23:04
Центральный банк предупредил россиян о новом способе краж с банковских карт
22:50
В Казани пройдет первенство и чемпионат России по кендо

Торжественная церемония открытия соревнований состоится во Дворце Единоборств «Ак Барс» 12 октября в 9:00.

22:36
Более ста заинских старшеклассников написали «Всероссийский экономический диктант»

Специалист Управления образования Венера Аюпова отметила, что учителя стараются заинтересовать образовательными акциями как можно больше учеников.

22:35
В Лаишевском районе РТ водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Авария произошла на трассе, соединяющей деревню Чистое Озеро и село Песчаные Ковали.

22:16
За свалку с медкартами на 100 тыс. рублей оштрафована стройфирма в Альметьевске

Верховный суд РТ признал строительную организацию виновной в организации свалки и обязал ее рекультивировать территорию.

21:44
Нижнекамцы отказались жениться в зеркальную дату 9.10.2019

На 19 октября (19.10.2019) уже подано 16 заявлений на регистрацию брака.

21:10
Агрофирма в Агрызе выплатила 3 млн рублей долгов по зарплате

Минтруд РТ проводит в регионе активную работу с предприятиями, задолжавшими своим работникам.

20:58
ГКБ № 12, школа № 89, детсад № 346 и дома пяти районов Казани временно останутся без света

Электричества не будет из-за планового ремонта ЛЭП.

20:46
Российский футбол получил от УЕФА 800 млн евро за последние 15 лет
20:36
Жители Казани дали новорожденным имена Аглая, Амань, Лука и Селена

За прошедшую неделю в столице Татарстана родились 382 ребенка.

20:22
Автобусные маршруты в Нижнекамске оказались на грани закрытия

На сегодняшний день убытки «Нижнекамского ПАТП» превышают 40 млн рублей.

20:10
Считавшегося пропавшим без вести бойца Великой Отечественной перезахоронили в Лаишевском районе

Останки советского солдата были найдены в ходе поисковой экспедиции на Украине.

19:58
На дочернем предприятии КАМАЗа создали многооборотную тару для двигателей

После того, как будут получены отзывы, на предприятии планируют перейти к серийному производству тары.

19:46
В Татарстане четыре электрички с 14 октября будут ездить по измененному расписанию

Изменение расписания коснется поездов Шемордан – Казань, Арск – Казань, Казань – Кукмор и Краснозаринск – Куркачи.

19:34
Матвиенко поддержала введение специализаций в конкурсе «Лидеры России»
19:22
Несколько домов Советского района Казани почти на сутки останутся без воды

Воды не будет с 9 часов 11 октября до 6 часов утра следующего дня.

19:10
Поезд Москва – Казань попал в топ-10 самых «храпящих» поездов

Пассажиры храпят как в купе и плацкарте, так и в сидячих вагонах.

19:03
Потушенный пожар в ТЦ «Старт» в Нижнекамске снова разгорелся

Возгорание произошло в строящемся павильоне на втором этаже торгового комплекса.

18:58
Минтимер Шаймиев поблагодарил главного редактора «Эхо Москвы» за передачу «Говорим по-татарски»

Алексей Венедиктов приехал в Казань на 15-летие присутствия «Эха Москвы» в казанском эфире.

18:48
Новоселам соципотечного дома в Нижнекамске выдали ключи от квартир

Жителями новостройки стали участники программы социальной ипотеки – работники бюджетных организаций и предприятий.

18:36
Мэрия Казани выставила на торги 17 точек для торговли водой в розлив

Начальная стоимость аренды одной нестационарного торгового объекта на один год составляет 24 тыс. рублей.

18:22
Дождь и порывистый ветер ожидаются в Татарстане

На территории республики потеплеет до +7, +12 градусов.

18:18
Россия осталась без медалей на первенстве мира по бадминтону в Казани

Все российские спортсмены проиграли свои матчи на стадии 1/8 финала.

18:13
Очевидцы сняли на видео пожар в торговом центре «Старт» в Нижнекамске

Возгорание произошло на втором этаже комплекса на проспекте Химиков.

События