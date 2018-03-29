Минниханов поручил не знающим татарский сотрудникам Кабмина РТ смотреть телеуроки Дмитрия Петрова

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сотрудникам Кабмина РТ, не знающим татарский язык, обратить внимание на проект полиглота Дмитрия Петрова, который нашел метод, как выучить татарский язык за 24 урока. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«На прошлом совещании Рустам Нургалиевич обратил внимание, что есть такой проект, и поручил всем сотрудникам Аппарата Президента и присутствующим на совещании, кто не владеет татарским языком, обратить внимание на этот проект, чтобы они могли взять его в работу и подучить язык», — отметила Галимова.

По ее словам, в перерыве совещания многие сотрудники подошли к инициатору проекта — руководителю пресс-службы Президента Татарстана Эдуарду Хайруллину и попросили сориентировать, где можно смотреть видеоуроки.

Проект «Татарский с Дмитрием Петровым» транслируется на двух каналах — «Татарстан-24» и ТНВ. Ролики также можно найти на YouTube, напомнила официальный представитель Казанского Кремля.

«Проект вызывает интерес у многих людей. Он не нацелен на то, чтобы в идеале знать татарский. Он помогает сориентироваться, понять конструкцию и изучить разговорный язык», — добавила она.

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