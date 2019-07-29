Галимова: Программа «Наш двор» не подразумевает сбора средств с татарстанцев

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Реализация республиканской программы «Наш двор» не потребует сбора средств с населения. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президентская программа “Наш двор” не подразумевает сбора средств с населения. Она направлена на качественное повышение жизни татарстанцев и коснется практически каждого жителя республики», — заявила Галимова.

Однако она отметила, что программа имеет стандартный набор работ по благоустройству. Если же жители захотят самостоятельно расширить их перечень, это их право, и они могут добровольно внести средства для проведения дополнительных работ.

На реализацию программы определено 50 млрд рублей. В данный момент идет формирование программы, а к ноябрю 2019-го будет готова очередность благоустройства дворов республики, напомнила Галимова.

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