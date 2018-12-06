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Татар-информ

10 октября 2019, 12:58

Экономика и финансы

Замминистра Минкомсвязи РФ Волин примет участие в церемонии перехода с «аналога» на «цифру» в РТ

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Экономика и финансы

Замминистра Минкомсвязи РФ Волин примет участие в церемонии перехода с «аналога» на «цифру» в РТ

Фото: архив tatarstan.ru

Мероприятие пройдет 14 октября на телевышке на Можайского, 9.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В понедельник, 14 октября, Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет встречу с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В ходе встречи речь пойдет о переходе на цифровое вещание. Основная цель визита Волина в Казань связана с тем,  что он будет принимать участие в торжественной церемонии перехода с аналогового на цифровое вещание», - сказала она.

Мероприятие пройдет на телевышке на Можайского, 9. В этот день на «цифру» перейдет 21 регион России.

Руководство республики уделяет самое серьезное внимание этому вопросу, добавила Галимова. Из бюджета РТ предусмотрены компенсации на покупку приставок, подготовлены волонтеры, которые помогут настроить технику.

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