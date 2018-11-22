Кадры для бизнеса и бесхозные фермы: что обсудят на Совете по предпринимательству при Минниханове

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). На 13-м расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ планируется обсудить упрощение процедуры отключения и переподключения газа, вовлечение в оборот заброшенных территорий и нехватку кадров для бизнеса. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В понедельник Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым запланировано участие в 13-м расширенном заседании Совета по предпринимательству. На повестке три вопроса, которые ранее были проработаны в рамках рабочих групп», — отметила Галимова.

Помимо этих вопросов в ходе расширенного заседания совета будет также представлен муниципальный рейтинг деловой активности. Замер деловой активности в районах республики проводился с июня по сентябрь этого года. Было опрошено более 16 тыс. предпринимателей, сообщила официальный представитель Казанского Кремля.

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