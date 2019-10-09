Исполком обязал казанских предпринимателей снести 23 незаконно возведенных торговых павильона

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Исполнительный комитет Казани постановил снести 23 самовольно возведенные постройки: торговые павильоны, киоски, нестационарные сезонные объекты торговли. Распоряжение замруководителя исполкома Ильдара Шакирова опубликовано в еженедельном сборнике документов.

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Казани, подлежащих демонтажу и перемещению, согласно приложению к настоящему распоряжению», — сказано в документе.

Отмечается также, что добровольно демонтировать торговые павильоны владельцы могут до 15 октября. В случае если работы не будут выполнены, исполком обязуется снести их самостоятельно в срок с 16 октября до 8 января 2020 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Советском районе Казани снесли продуктовый павильон «Августина», признанный судом самовольной постройкой. Хозяин павильона сам сносить магазин не стал, потому киоск демонтировали в принудительном порядке.

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