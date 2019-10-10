Бобры устроили запруду на реке в Татарстане, жители ближайших домов испугались подтопления

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Бобры устроили запруду на реке в татарстанском селе Баландыш, жители ближайших домов испугались подтопления. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 9.04 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Баландыш на улице Гагарина подтоплен дом», – рассказали в МЧС.

Как сообщил звонивший, возле дома на реке Кысык бобры устроили запруду, из-за которой вода затапливает придомовой участок.

Прибывшая на место оперативная группа Тюлячинского пожарно-спасательного гарнизона установила, что ни дом, ни участок не подтоплены. На реке действительно был затор из-за бобровой запруды и мусора, в связи с чем уровень воды в водоеме поднялся на 0,2 метра.

В ближайшее время местные власти планируют очистить русло реки от скопившегося мусора.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.