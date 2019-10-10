Полицейские поймали пятерых жителей РТ, которые год воровали нефть через врезку в нефтепровод

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Полицейские поймали пятерых жителей Татарстана, которые год воровали нефть через врезку в нефтепровод в Нижнекамском районе республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В отдел БОП УУР МВД по РТ с мая 2018 года поступала информация, о том, что пятеро мужчин в возрасте от 32 до 45 лет организовали преступную группу с целью хищения нефтепродуктов с нефтетрубопроводов на территории Нижнекамского района», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленников задержали. Как стало известно, с октября прошлого года мужчины сделали врезку в нефтепровод на территории Нижнекамского района. Ущерб от действий злоумышленников составил 165 тыс. рублей.

Во время допроса трое из пятерых задержанных во всем сознались. Двое других мужчин о преступлении не знали и участвовали в незаконном «занятии» исключительно как водители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная из нефтепровода». На время следствия трое подозреваемых будут находиться под подпиской о невыезде.



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