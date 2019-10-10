Полузащитник «Рубина» забил мяч за сборную Грузии и травмировался

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Накануне юношеская команда Грузии сыграла свой первый матч в квалификации к Чемпионату Европы 2020 года среди футболистов до 19 лет. В венгерском городе Дьёр грузинская сборная выиграла у хозяев поля. Счет встречи — 4:2 в пользу команды Грузии.

Уже в самом начале матча полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия получил травму головы после одного из верховых единоборств. Тем не менее, футболист продолжил игру и даже сумел забить гол. На 11-й минуте Хвича открыл счет в матче изящным ударом со штрафного. Однако на 32-й минуте грузинский легионер «Рубина» рухнул на газон в центральном круге, после чего был заменен.

О серьезности травмы официальной информации не поступало. По данным корреспондента ИА «Татар-информ», сам игрок в общении с представителями клуба заявил о травме носа. Однако точных сведений о степени повреждения пока нет.

В этом матче также принял участие еще один игрок казанского «Рубина» — Зурико Давиташвили. Он начал игру в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте игры.

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