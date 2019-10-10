В Набережных Челнах водитель на «Джили Эмгранд» сбил во дворе восьмилетнего ребенка

(Набережные Челны, 10 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах водитель на автомобиле «Джили Эмгранд» сбил во дворе восьмилетнего ребенка, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне во дворе дома №10 на улице Аделя Кутуя. 48-летний мужчина за рулем автомобиля иномарки начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности своего маневра. В результате автомобиль сбил гулявшего на придомовой территории восьмилетнего ребенка.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у мальчика ушиб стопы.

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