Среди контрафактных почтовых отправлений на таможне РТ чаще всего ловят таблетки и игрушки

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане казанская таможенная служба выявила около 5,5 тыс. контрафактных товаров, среди которых больше всего было таблеток и игрушек. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник татарстанской таможни – генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов.

«С начала года было выявлено 495 почтовых отправлений с контрафактным товаром. При этом внутри почтовых отправлений содержалось 5,5 тыс. единиц контрафактной продукции», — рассказал Альберт Мавликов.

Предотвращенный ущерб, который мог быть нанесен правообладателям по РТ, составил более 18 млн рублей, отметил он.

Среди контрафактных товаров в основном были лекарственные препараты или таблетки, детские конструкторы и игрушки, а также части и комплектующие автомобилей.

Основная часть таких товаров поступала из Китая, а также Индии, Гонконга, Сингапура.



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