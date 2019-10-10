В Правительстве РТ не видят причин для роста инфляции свыше 4% до 2024 года

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Алексей Угаров). Инфляция в Татарстане в 2020 — 2024 годах не превысит 4%, при этом ожидается рост реальной зарплаты. Об этом сегодня сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Индекс потребительских цен в 2019 году оценивается на уровне 104,1% к декабрю 2018 года. В 2020 — 2024 годах прогнозируется, что показатель не превысит уровень 104%», — сказал Абдулганиев, выступая в Госсовете РТ. «На протяжении всего прогнозного периода ожидается рост реальной заработной платы, основанный на росте производительности труда», — добавил он.

По словам Абдулганиева, безработица в республике сохраняется на относительно невысоком уровне. «На конец августа текущего года зарегистрировано в качестве безработных 11,3 тыс. человек, или 0,56% от численности рабочей силы, что незначительно выше, чем в соответствующем периоде прошлого года», — пояснил министр. Он уточнил, что в 2020 — 2024 годах доля безработных от численности рабочей силы не превысит 0,65%.

Министр экономики РТ выступил в парламенте республики с докладом о прогнозах социально-экономического развития Татарстана на 2020 — 2024 годы.

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