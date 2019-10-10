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Татар-информ

10 октября 2019, 11:46

Экономика и финансы

Татарстан в 2019 году получил около 900 млн рублей от Фонда развития промышленности

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Экономика и финансы

Татарстан в 2019 году получил около 900 млн рублей от Фонда развития промышленности

Фото: архив

За четыре года республика привлекла около 7 млрд рублей по линии ФРП.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан в этом году получил около 900 млн рублей от Фонда развития промышленности. Об этом сегодня на парламентских слушаниях в Госсовете РТ сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Всего в уходящем году около 900 млн рублей привлекли по линии ФРП. Конечно, будем развивать, потому что действительно хорошие условия. Фактически это можно рассматривать как субсидии для тех предприятий, которые наращивают свою производительность», – сказал докладчик.

По словам Абдулганиева, за четыре года Татарстан привлек около 7 млрд рублей по линии ФРП. «Это льготный займ, однопроцентная хорошая программа, – добавил он. – Нас связывают плотные деловые связи с Фондом развития промышленности».

Фонд развития промышленности (ФРП) — государственное учреждение и институт развития России. Основная задача фонда — предоставление займов промышленным компаниям на льготных условиях в целях развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств и перехода на наилучшие доступные технологии. 

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