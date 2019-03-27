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Татар-информ

10 октября 2019, 13:36

Общество

В Татарстане число алкогольных отравлений выросло на 10% – до 368 случаев

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Общество

В Татарстане число алкогольных отравлений выросло на 10% – до 368 случаев

Фото: архив/Салават Камалетдинов, Султан Исхаков

В этом году в республике некачественным алкоголем отравились 14 детей и 15 подростков.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За восемь месяцев текущего года в Татарстане зарегистрировано 368 случаев отравлений от некачественной алкогольной продукции. Это почти 10 случаев на 100 тыс. населения, что на 10% выше аналогичного уровня прошлого года. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Основная доля отравившихся — люди в возрасте 18 лет и старше. К сожалению, мы должны констатировать, что отравление алкоголем происходит и у детей, и у подростков. Можно назвать цифры: на подростковое население приходится 15 случаев отравлений за этот период, а на детское население в возрасте до 14 лет — 14 случаев. Среди несовершеннолетних 19 случаев отравлений зарегистрировано в Набережных Челнах, девять — в Казани и один случай в Сармановском районе», — сказала она.

От некачественного алкоголя страдает в основном мужское население — более 80% отравившихся составляют мужчины. Случаи отравлений зарегистрированы в 35 муниципальных образованиях республики. Более 48% отравившихся — это безработные граждане, более 17% — работающее население и 17% — пенсионеры. Случаи отравлений с летальным исходом зарегистрированы в 30 муниципальных образованиях, при этом в 19 районах этот показатель превышает средний по республике.

«Наибольшее число таких случаев зафиксировано в Альметьевском районе — 19 фактов, а также в Бугульминском и в Зеленодольском районах — по 9 случаев с летальным исходом. Отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями для населения республики сегодня являются актуальной проблемой. Достаточное количество преступлений совершается в алкогольном опьянении», — отметила Сабурская.

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