После столкновения двух автобусов в Челнах одна из пассажирок попала в больницу

(Набережные Челны, 10 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах после столкновения двух автобусов одна из пассажирок попала в больницу, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне возле остановки «Электротехнический» на Набережночелнинском проспекте. 47-летний водитель автобуса «НЕФАЗ», двигаясь в сторону улицы Нариманова, не выбрал безопасную скорость и врезался в микроавтобус «Форд Транзит», за рулем которого находился 59-летний мужчина.

В результате столкновения пострадала 60-летняя пассажирка «НЕФАЗа», которую с травмой ключицы доставили в БСМП.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.