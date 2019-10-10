WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

10 октября 2019, 11:20

Экономика и финансы

Абдулганиев: До конца года в Татарстане объявят об открытии новых логистических центров

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Экономика и финансы

Абдулганиев: До конца года в Татарстане объявят об открытии новых логистических центров

Фото: pixabay.com

Такие крупные компании, как Ozon, Yandex и Wildberries заинтересовались Татарстаном из-за выгодного географического положения и других факторов.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Татарстан принимает предложения от крупных компаний по созданию на территории республики логистических центров. Об этом сказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«К нам поступают обращения от других компаний. Я думаю, до конца года мы сделаем еще ряд таких серьезных шагов», — отметил он.

Татарстан привлекает крупных игроков рынка электронной торговли: компания Wildberries зарегистрировала дочернее предприятие в Зеленодольском районе, «Яндекс.Маркет» рассматривает возможность реализации крупного инвестпроекта в РТ, а OZON планирует открыть свой логистический центр в Татарстане уже в середине следующего года.

В РТ их привлекли выгодное географическое положение, большая концентрация населения с высокой покупательской способностью, налоговые льготы и в целом доверие к республике, подчеркнул министр.

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