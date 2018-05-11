Новая татарстанская ОЭЗ «АлмА» позволит привлечь инвестиции в 67,9 млрд рублей к 2025 году

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Алексей Угаров). Новая особая экономическая зона «АлмА» позволит привлечь в экономику республики 67,9 млрд рублей и создать 1,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом сегодня сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Институт экономических зон доказал свою эффективность в республике. В этой связи подготовлена заявка на создание новой особой экономической зоны промышленно-производственного типа “АлмА” на территории Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского муниципальных районов», — сказал Абдулганиев, выступая в Госсовете РТ с докладом о прогнозах социально-экономического развития Татарстана на 2020 — 2024 годы. Он напомнил, что стратегическим инвестором данного проекта выступает компания «Татнефть».

«В создаваемой особой экономической зоне планируют осуществлять деятельность не менее 17 компаний-резидентов. Согласно прогнозу, к 2025 году объем осуществленных инвестиций якорных резидентов особой экономической зоны “АлмА” составит 67,9 млрд рублей, будет создано более 1,4 тыс. новых рабочих мест», — отметил министр.

Как ранее сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минэкономики РТ, общая территория ОЭЗ составит около 462 га.

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