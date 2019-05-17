Леонид Якунин: Татарстан по социально-экономическому развитию выглядит достаточно серьезно в России

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан по показателям социально-экономического развития среди регионов России выглядит «достаточно серьезно». Об этом заявил на парламентских слушаниях председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

«По информации Совета Федерации, 18 регионов России нарастили свои долги. То есть доходов не хватает на все расходные обязательства. Если сравнивать с соседними регионами, то сегодня Татарстан выглядит достаточно серьезно в России и особенно в ПФО», – сказал Якунин.

Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев отметил, что «ежемесячно формируется мониторинг – Татарстан сравнивается с соседними регионами ПФО и субъектами, сопоставимыми с республикой».

В Государственном Совете Татарстана проходят парламентские слушания по законопроекту «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с участием Премьер-министра республики Алексея Песошина.

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