В аэропортах РТ нарушителей чаще всего ловят на провозе алкоголя, табака, ножей и кастетов

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Превышение нормы ввоза алкоголя и табака продолжает оставаться самым частым правонарушением на международных рейсах. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Альберт Вазилович Мавликов.

«Всего с начала года в отношении физических лиц было возбуждено 588 дел об административных правонарушениях в отношении пассажиров на международных рейсах. <...> Наиболее частыми правонарушениями остаются превышение норм ввоза алкогольной и табачной продукции», — сказал Мавликов.

Большая часть нарушений в этом году была зафиксирована в летний период, с мая по сентябрь. Также в списке частых правонарушений оказался провоз предметов гражданского оружия: ножей, кастетов, дубинок. Кроме того, остаются случаи ввоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования и превышение норм ввоза и вывоза наличных.

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