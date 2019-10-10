Умер историк Завдат Миннуллин

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). В Казани скончался кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического и обществоведческого образования Института международных отношений КФУ Завдат Миннуллин. Об этом ИА «Татар-информ» со ссылкой на заведующего кафедрой Раиля Фахрутдинова сообщил коллега ученого Аскар Гатин.

«Он скоропостижно скончался в больнице. В последнее время он еще работал, но уже болел. Пока точных причин смерти не знаем», — сказал Аскар Гатин.

Завдат Салимович Миннуллин родился 7 ноября 1953 года в селе Чаллы Камско-Устьинского района Татарстана. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Источниковедческая характеристика татарских частных актов XVII — первой половины XIX вв.». Научный руководитель — Миркасим Усманов.

С 2008 по 2011 год — директор научной библиотеки КФУ. Изучал историю татарских общественно-политических обществ, участвовал в этнографических экспедициях. С 2010 года — научный редактор книг серии «Шэхеслэребез» фонда «Жиен».

Завдат Миннуллин — автор 4 книг и 200 статей по истории и культуре татар. Его труды изданы на русском, татарском, немецком, английском, турецком и венгерском языках.

«Видный ученый, ученик Миркасима Усманова. Долгие годы руководил татарской археографической экспедицией. Ездил со студентами в деревни, прилагал усилия для сохранения рукописей. Он изучал историю татарских книг, историю благотворительных обществ. Внес большой вклад в развитие татарского национального образования», — рассказал Аскар Гатин.

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