Во время WorldSkills на таможенном посту в аэропорту Казани проверили около 83 тонн грузов

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Во время мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 таможенники в аэропорту Казани проверили около 83 тонн грузов. В канун закрытия и открытия фестиваля через воздушную гавань столицы Татарстана прошли более 80 рейсов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник татарстанской таможни — генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов.

«Через международный аэропорт “Казань” следовали участники соревнований, VIP-гости, болельщики и представители СМИ», — рассказал Мавликов.

Участники прибывали чартерными и регулярными рейсами из более чем 25 стран мира, в том числе Китая, Австрии, Франции, Нидерландов, Мексики и США.

«Самое большое количество авиарейсов пришлось на канун открытия и закрытия чемпионата — 40 и 48 рейсов соответственно. Всего за период проведения чемпионата здесь провели таможенный контроль в отношении 82,5 тонны груза», — добавил спикер.

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