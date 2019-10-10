В Казани из-за ремонта линии электропередачи на день будет закрыт один из отделов регистрации авто

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Казани из-за ремонта линии электропередачи на день будет закрыт отдел регистрации авто на Тэцевской. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«11 октября отделение регистрации ГИБДД в доме № 5 по улице Тэцевская не будет осуществлять прием граждан. Получить государственную услугу по регистрации автомототранспортных средств граждане могут в отделении регистрации, расположенном в доме № 5 по Оренбургскому тракту и в ряде автосалонов города Казани», – уточнили в ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции напоминают, что для планирования посещения отделов ГИБДД и по вопросам регистрации авто на сайте gosuslugi.ru есть несколько специализированных разделов. Там можно узнать время работы отделов, наличие штрафов, а также записаться на прием.



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