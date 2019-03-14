Марат Галеев: В проекте бюджета РТ заложены деньги на все обязательства перед населением

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В проекте бюджета Татарстана на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов заложены средства на выполнение государством всех обязательств перед населением. Об этом ИА «Татар-информ» сказал депутат Госсовета РТ Марат Галеев.

«Отличие [от проекта прошлого года] — более прозрачные методики прикладываются к расчетам. Есть более четкое понимание этих процессов. Самое главное — на все публичные обязательства деньги заложены. С этой точки зрения определенная удовлетворенность есть», — прокомментировал законопроект Галеев.

В документе сохраняется уровень первоочередных и социально значимых расходов. В плановом бюджете на 2020 год они составят более 70% от общего объема расходов.

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