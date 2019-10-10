В Казани стартовал процесс по жестокому убийству пожилой пары в Бавлинском районе РТ

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Верховном суде республики Татарстан стартовал процесс по жестокому убийству супругов в Бавлинском районе.

На скамье подсудимых оказались два брата из Башкортостана – 47-летний Сергей Груняхин и 36-летний Вячеслав Кексель. Обвинение в отношении подсудимых поддерживает лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Жестокое убийство пожилой пары, в котором обвиняют Груняхина и Кекселя, произошло ночью 17 апреля 2016 года. В селе Новые Чути Бавлинского района мужчины решили расправиться с пенсионерами, чтобы украсть их автомобиль «Рено».

Из материалов дела следует, что подсудимые временно жили в доме хозяина авто. По версии следствия, в ту злополучную ночь, выпив, Груняхин напал с топором на спящего хозяина дома и его супругу.

Мужчину Груняхин шесть раз ударил по голове, по шее и груди, женщину – 16 раз топором по телу и шесть раз ножом в грудь. Супруги скончались на месте.

После расправы с пенсионерами Груняхин взял ключи от «Рено» и вышел на улицу, где его ждал Кексель. Сев в машину, подсудимые уехали в Башкортостан. Там они продали автомобиль, а вырученные с продажи деньги поделили между собой.

Свою вину подсудимые признали. Им было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью и краже. В данный момент Сергей Груняхин находится под стражей, а его брат Кексель под подпиской о невыезде.

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