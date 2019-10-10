Опрос: чаще всего россияне экономят на отпусках, театрах и лечении

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Почти половина (46%) россиян отказываются от отпусков из-за нехватки денег, следует из данных опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. Об этом сообщает ТАСС.

Более четверти (29%) респондентов экономят на посещении кино и театров, почти столько же (27%) отказываются от лечения. Отмечается, что по сравнению с 2015 годом доля тех, кто экономит на своем здоровье, выросла на 5%.

24% опрошенных отказываются из-за нехватки средств от поездок к друзьям и родственникам, 21% — от покупки необходимой одежды и обуви. При этом 18% готовы экономить на действительно необходимых предметах домашнего обихода.

Увеличилось также число россиян, которые готовы экономить на образовании для себя и своих детей. «В 2015 году об экономии на образовании для детей и взрослых членов семьи говорили по 6% россиян, в 2018 году — по 4%, а в 2019 году — по 10% и 9% соответственно», — отметили в НАФИ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.