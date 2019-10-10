Несколько домов Советского района Казани почти на сутки останутся без воды

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Завтра, 11 октября, несколько домов в Советском районе Казани почти на сутки останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воду отключат с 9 часов 11 октября до 6 часов 12 октября. Речь идет о домах №№ 48 и 78 на Сибирском тракте, а также о поселках Карьер и Троицкая Нокса.

В поселке Карьер воды не будет в домах №№ 1, 1а и 2г по улице Карьерная, а также в доме № 2в по улице Агрызская. В Троицкой Ноксе без воды останутся дома на улицах 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Ноксинская, Ноксинская, Поперечно-Ноксинская и Односторонка Ноксинская.

По заявкам жильцов будут размещаться автоцистерны с водой.

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