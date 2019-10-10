Нижнекамцы отказались жениться в зеркальную дату 9.10.2019

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Уникальная дата – 9.10.2019, которая одинаково читается с обеих сторон, не произвела впечатления на влюбленных жителей Нижнекамска – желающих зарегистрировать брак в этот день не оказалось. Об этом сообщает «НТР 24».

Специалисты ЗАГСа пояснили, что обычно такие зеркальные даты молодожены выбирают в качестве дня бракосочетания, однако 9-е число не было востребовано так, как другие. А вот на 19 октября (19.10.2019) уже подано 16 заявлений на регистрацию брака.

Согласно нумерологическим представлениям, значение даты 9.10.2019 соответствует числу 4, а оно в свою очередь символизирует устойчивость и прочность. Его надежность представлена квадратом – сторонами космоса, временами года и первоэлементами (огнем, землей, воздухом и водой). По мнению эзотериков, это самое примитивное число.

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