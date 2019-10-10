WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

10 октября 2019, 21:44

Общество

Нижнекамцы отказались жениться в зеркальную дату 9.10.2019

Рекомендуем

Общество

Нижнекамцы отказались жениться в зеркальную дату 9.10.2019

Фото: pixabay.com

На 19 октября (19.10.2019) уже подано 16 заявлений на регистрацию брака.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Уникальная дата – 9.10.2019, которая одинаково читается с обеих сторон, не произвела впечатления на влюбленных жителей Нижнекамска – желающих зарегистрировать брак в этот день не оказалось. Об этом сообщает «НТР 24».

Специалисты ЗАГСа пояснили, что обычно такие зеркальные даты молодожены выбирают в качестве дня бракосочетания, однако 9-е число не было востребовано так, как другие. А вот на 19 октября (19.10.2019) уже подано 16 заявлений на регистрацию брака.

Нижнекамцы решили не жениться в зеркальную дату 9.10.2019

Согласно нумерологическим представлениям, значение даты 9.10.2019 соответствует числу 4, а оно в свою очередь символизирует устойчивость и прочность. Его надежность представлена квадратом – сторонами космоса, временами года и первоэлементами (огнем, землей, воздухом и водой). По мнению эзотериков, это самое примитивное число.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Автобусные маршруты в Нижнекамске оказались на грани закрытия
Новости дня
21:44
Нижнекамцы отказались жениться в зеркальную дату 9.10.2019

На 19 октября (19.10.2019) уже подано 16 заявлений на регистрацию брака.

21:10
Агрофирма в Агрызе выплатила 3 млн рублей долгов по зарплате

Минтруд РТ проводит в регионе активную работу с предприятиями, задолжавшими своим работникам.

20:58
ГКБ № 12, школа № 89, детсад № 346 и дома пяти районов Казани временно останутся без света

Электричества не будет из-за планового ремонта ЛЭП.

20:46
Российский футбол получил от УЕФА 800 млн евро за последние 15 лет
20:36
Жители Казани дали новорожденным имена Аглая, Амань, Лука и Селена

За прошедшую неделю в столице Татарстана родились 382 ребенка.

20:22
Автобусные маршруты в Нижнекамске оказались на грани закрытия

На сегодняшний день убытки «Нижнекамского ПАТП» превышают 40 млн рублей.

20:10
Считавшегося пропавшим без вести бойца Великой Отечественной перезахоронили в Лаишевском районе

Останки советского солдата были найдены в ходе поисковой экспедиции на Украине.

19:58
На дочернем предприятии КАМАЗа создали многооборотную тару для двигателей

После того, как будут получены отзывы, на предприятии планируют перейти к серийному производству тары.

19:46
В Татарстане четыре электрички с 14 октября будут ездить по измененному расписанию

Изменение расписания коснется поездов Шемордан – Казань, Арск – Казань, Казань – Кукмор и Краснозаринск – Куркачи.

19:34
Матвиенко поддержала введение специализаций в конкурсе «Лидеры России»
19:22
Несколько домов Советского района Казани почти на сутки останутся без воды

Воды не будет с 9 часов 11 октября до 6 часов утра следующего дня.

19:10
Поезд Москва – Казань попал в топ-10 самых «храпящих» поездов

Пассажиры храпят как в купе и плацкарте, так и в сидячих вагонах.

19:03
Потушенный пожар в ТЦ «Старт» в Нижнекамске снова разгорелся

Возгорание произошло в строящемся павильоне на втором этаже торгового комплекса.

18:58
Минтимер Шаймиев поблагодарил главного редактора «Эхо Москвы» за передачу «Говорим по-татарски»

Алексей Венедиктов приехал в Казань на 15-летие присутствия «Эха Москвы» в казанском эфире.

18:48
Новоселам соципотечного дома в Нижнекамске выдали ключи от квартир

Жителями новостройки стали участники программы социальной ипотеки – работники бюджетных организаций и предприятий.

18:36
Мэрия Казани выставила на торги 17 точек для торговли водой в розлив

Начальная стоимость аренды одной нестационарного торгового объекта на один год составляет 24 тыс. рублей.

18:22
Дождь и порывистый ветер ожидаются в Татарстане

На территории республики потеплеет до +7, +12 градусов.

18:18
Россия осталась без медалей на первенстве мира по бадминтону в Казани

Все российские спортсмены проиграли свои матчи на стадии 1/8 финала.

18:13
Очевидцы сняли на видео пожар в торговом центре «Старт» в Нижнекамске

Возгорание произошло на втором этаже комплекса на проспекте Химиков.

18:10
В КФУ занялись усовершенствованием изобретения лауреатов «Нобелевки» по химии

Ученые делают первые шаги по улучшению литий-ионных аккумуляторов.

18:00
Новичок волейбольного «Зенита-Казани» провел первую тренировку в клубе

Цветан Соколов отметил, что с Владимиром Алекно поговорить пока не успел.

17:56
В Татарстане женщины в три раза чаще мужчин обращаются за психологической помощью

Получить анонимную помощь психотерапевта по телефону может любой житель РТ.

17:40
Картины из Канады и татароязычные надписи на работах: в Казани открылась выставка Рината Харисова

Персональная выставка заслуженного художника России и Башкортостана заработала в галерее «Хазинэ».

17:34
Министр спорта России Павел Колобков посетит Казань

Глава федерального ведомства встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд спортивных объектов.

17:20
В Нижнекамске удалось снять с учёта 44 неблагополучные семьи после реабилитации

Всего на межведомственном учете в городе состоит 161 семья.

События