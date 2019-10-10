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Татар-информ

10 октября 2019, 09:30

Экономика и финансы

WU Executive Academy объявляет о наборе на программу Global Executive MBA 2020

Экономика и финансы

WU Executive Academy объявляет о наборе на программу Global Executive MBA 2020

Студенты под руководством преподавателей и топ-менеджеров крупнейших мировых компаний будут разбирать кейсы из реальной рабочей практики.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). WU Executive Academy, входящая в топ-50 ведущих европейских и мировых бизнес-школ по версии Financial Times, и Carlson School of Management, которая традиционно считается связующим звеном между деловым и академическим миром, объединили усилия ради создания максимально эффективной и информационно насыщенной программы для амбициозных лидеров. Global Executive MBA предусматривает обучение на четырех континентах с целью получения навыков работы в по-настоящему глобальной среде. Стартует программа 31 марта 2020 года и завершается 2 июля 2021 года. Ее участникам не придется надолго отрываться от своего постоянного места работы: обучение происходит в модульном формате и совместимо с основной профессиональной деятельностью.

Учебный план и зарубежные резиденции

Эффективный менеджер сегодня должен одинаково успешно работать как с уже сформировавшимися, так и с еще развивающимися рынками. Он должен быть готов к сотрудничеству в международной команде, разные участники которой действуют в рамках разных законодательств и пытаются координировать совместную деятельность в условиях наивысшей непредсказуемости. Специалистов, обладающих именно такими навыками и компетенциями, готовят на совместной программе Global Executive MBA от WU Executive Academy и Carlson School of Management.

Обучение длится 16 месяцев. В течение этого периода студентам предстоит провести в общей сложности 45 дней за рубежом: в Вене, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе, Гонконге, Хайдарабаде, Нью-Йорке и Миннеаполисе. Из 15 модулей программы 11 пройдут в Вене, остальные 4 — в вышеперечисленных городах. Отрываться от работы участникам программы предстоит 1 раз в месяц, в основном с четверга по воскресенье. Ряд модулей будет посвящен относительно традиционным темам («Бизнес, правительство и макроэкономика», «Анализ данных и принятие решений», «Финансовый менеджмент»), но наибольшую ценность представит обсуждение таких актуальных проблем, как «Переходные экономики», «Глобальные стратегии и инновации», «Современные аспекты глобального бизнеса».

В аудитории студенты под руководством преподавателей высочайшей квалификации и топ-менеджеров крупнейших мировых компаний будут разбирать кейсы из реальной рабочей практики. Вместе с иностранными коллегами участники программы поработают над Global Team Project: в рамках этого проекта перед ними будет поставлена задача вывести на новый рынок некий продукт или услугу. В дополнение к основной части образовательного процесса студентам будет предложен индивидуальный коучинг и мастер-классы по карьерному росту, а также шанс воспользоваться возможностями карьерного акселератора. По завершению обучения выпускники станут обладателями одновременно и европейской, и американской степени MBA, то есть получат 2 диплома.

Преимущества и перспективы

Global Executive MBA в WU Executive Academy относится к числу тех немногих в мире программ, что удостоились привилегии получить тройную аккредитацию EQUIS, AMBA и AACSB. 84% ее выпускников сообщают об ощутимом карьерном росте после получения диплома. У 47% выпускников в течение 3 лет после завершения обучения происходит существенное увеличение зарплаты. 13% выпускников принимают решение начать свой собственный бизнес.

Среди иностранных студентов на программе Global Executive MBA россияне составляют наиболее многочисленное национальное большинство: их на потоке 12%. Австрийцев на потоке 28%, в среднем в каждом классе собраны представители 20 национальностей. 3 четверти студентов занимают должности управленцев среднего и высшего звена. Мультикультурный состав учащихся является одним из приоритетов WU Executive Academy: обучение здесь подразумевает нетворкинг в по-настоящему глобальном масштабе.

Диплом Global Executive MBA от WU Executive Academy и Carlson School of Management открывает широчайшие возможности для карьерного роста, повышения уровня доходов и профессиональной самореализации. Выпускники программы смогут не просто справляться с проблемами и вызовами все более разнородной и динамичной деловой среды, но и предвидеть их заблаговременно и обращать себе на пользу. Обучение на Global Executive MBA призвано стать дальновидной инвестицией в карьерное будущее, каким бы ни был сценарий его развития.


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