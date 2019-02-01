Минтимер Шаймиев вошел в тройку самых упоминаемых политиков прошлого

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев вошел в тройку самых упоминаемых в СМИ политиков прошлого наряду с Михаилом Горбачевым и Юрием Лужковым. Об этом говорится в исследовании, подготовленном экспертами фонда «Петербургская политика».

Первое место в рейтинге занял первый Президент СССР Михаил Горбачев с показателем в 38,8 тыс. упоминаний, на втором месте оказался бывший мэр Москвы Юрий Лужков – 11,2 тыс. упоминаний. Первый Президент РТ Минтимер Шаймиев занял третье место с показателем в 7,2 тыс. упоминаний. В популярности у СМИ Госсоветник Татарстана обогнал экс-министра финансов РФ Михаила Задорнова и бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.

Любопытно, что другие политические тяжеловесы прошлого, такие как экс-глава Свердловской области Эдуард Россель и Президент Башкортостана Муртаза Рахимов, заняли только 7-ю и 8-ю строчки рейтинга.

Как говорится в комментариях к рейтингу, значительная часть упоминаний политиков-«ветеранов» в СМИ связана с событиями прошлого. По мере смены поколений журналистов узнаваемость «ветеранов» со стороны медиа снижается. В то же время существует ряд исключений, позволяющих политикам прошлого избежать «забвения». В их числе участие в благотворительных проектах, попытки реанимирования политической карьеры, работа в бизнесе и реальном секторе экономики. По мнению экспертов фонда «Петербургская политика», высокий рейтинг Минтимера Шаймиева и экс-председателя Совфеда РФ Егора Строева связан с тем, что они имеют статус «политических патриархов» в собственных регионах. Егор Строев, как известно, долгое время возглавлял Орловскую область.

Интересная деталь: эксперты фонда «Петербургская политика» отнесли Минтимера Шаймиева в разряд участников активной политики, в отличие от Муртазы Рахимова. «В отличие от Татарстана, где смена власти прошла по относительно комфортной для прежнего руководства схеме, отношения между Рустэмом Хамитовым и Муртазой Рахимовым оставляют последнему все меньше шансов на возвращение в большую политику», – уточняется в комментариях к рейтингу.

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