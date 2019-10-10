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Татар-информ

10 октября 2019, 08:13

Происшествия

Десять человек спасли из пожара, вспыхнувшего в пятиэтажке в Лениногорске

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Происшествия

Десять человек спасли из пожара, вспыхнувшего в пятиэтажке в Лениногорске

Фото: ГУ МЧС РТ

Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на первом этаже, в котором приживает 94-летняя женщина.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Десять человек, в том числе двоих детей, спасли из пожара, вспыхнувшего ночью в пятиэтажке в Лениногорске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 1.55 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в доме № 20 по улице Лермонтова», – рассказали в МЧС.

На месте было установлено, что огнем объята двухкомнатная квартира на первом этаже. 94-летняя хозяйка жилья сумела самостоятельно выйти на улицу, но на крыльце потеряла сознание и упала. Медики скорой помощи доставили пожилую женщину в больницу, где врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

У дома пожарных ПСЧ № 66 и № 11 встретили соседи погорельцев, которые рассказали, что в квартире никого нет. О помощи просили жильцы верхних этажей. Огнеборцы эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек, троих из них (двое из которых – дети) вывели на улицу с помощью масок спасаемого.

В результате огнем полностью уничтожена спальня и частично зал. Площадь пожара составила 18 кв.метров. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
 

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